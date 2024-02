Napoli-Genoa, Traoré potrebbe esordire dal 1° minuto

Hamed Traoré potrebbe esordire in campo dal 1° minuto il prossimo sabato, in occasione della sfida tra Napoli e Genoa.

Napoli-Genoa si giocherà sabato alle re 15 ed Hamed Traoré potrebbe esordire in campo dall’inizio. Partirebbe invece dalla panchina Victor Osimhen, che a breve si ricongiungerà con la squadra.

Di seguito quanto si legge sul quotidiano Repubblica:

“Il prezioso segnale in controtendenza a cui può aggrapparsi Mazzarri è la fine dell’emergenza, con l’infermeria che per la prima volta dall’inizio della stagione si è finalmente svuotata del tutto. L’unico indisponibile con il Genoa sarà lo squalificato Juan Jesus, il cui posto in difesa sarà preso da Natan o Ostigard. Negli altri reparti c’è invece abbondanza e potrebbe arrivare part time il momento anche di Traorè. Ma dalla panchina sarà pronto a scattare specialmente Osimhen, se riuscirà a recuperare dalla fatica e sarà convocato. C’è bisogno di tutti, di lui di più. Il bomber arriverà con il morale basso per la sconfitta subita nella finale contro la Costa d’Avorio e con un po’ di stanchezza supplementare addosso per il viaggio – con due scali – che lo ha riportato alla base dalla Nigeria, partenza da Lagos.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Zielinski all’Inter, spuntano le cifre dell’ingaggio

Caprile sogna la maglia del Napoli, le sue recenti dichiarazioni

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, ma dove sei? All’evento di Milano ci sono tutte le vip, tranne una