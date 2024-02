ULTIM’ORA – Imprevisto per Osimhen slitta l’arrivo a Napoli

L’attaccante Victor Osimhen ritarderà il suo arrivo a Napoli a causa di un imprevisto avvenuto durante il viaggio.

Victor Osimhen era atteso a Napoli nel corso di questa mattina, tuttavia il suo arrivo si farà attendere ancora un po’. Il motivo è dovuto al fatto che il giocatore avrebbe perso la coincidenza per Napoli, a causa di un ritardo del volo precedente.

La notizia è stata resa nota da Sky Sport, in particolare dal giornalista Francesco Modugno:

“Arrivo in ritardo per l’attaccante nigeriano: Osimhen era atteso in mattinata a Napoli ma per un ritardo dell’aereo ha perso la coincidenza. Una questione puramente tecnica per Osimhen che probabilmente svolgerà un allenamento nella giornata di domani ma non dovrebbe scendere in campo contro il Genoa. Intanto Simeone in vantaggio nel ballottaggio con Raspadori.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Zielinski all’Inter, spuntano le cifre dell’ingaggio

Caprile sogna la maglia del Napoli, le sue recenti dichiarazioni

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, ma dove sei? All’evento di Milano ci sono tutte le vip, tranne una