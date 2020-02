Napoli, Ancelotti vola con l’Everton: dalla zona retrocessione al sogno Europa

Carlo Ancelotti, dal fallimento in azzurro alla rimonta in casa Everton. Nuova vittoria ieri per i Toffees. Un perentorio 3-1 al Crystal Palace che porta la squadra addirittura ad appena 5 lunghezze dal Tottenham al 5° posto. Gli Spurs hanno una gara in meno, certo, ma ciò non ridimensiona assolutamente la rimonta pazzesca avvenuta col tecnico emiliano.

Del resto, quando Ancelotti è arrivato, la sua formazione riversava smarrita in zona retrocessione. Ora ritornano invece le ambizioni europee: “L’obiettivo da quando sono arrivato – ha riferito il tecnico – era entrare in Europa: ora abbiamo la possibilità di pensare all’Europa League”. Le prossime quattro partite diranno tanto sulle loro ambizioni: l’Everton è atteso dalle trasferte contro Arsenal e Chelsea e dai match interni contro Manchester United e Liverpool.

