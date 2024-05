Corriere dello Sport – Napoli-Bologna, prevendita flop: notevoli scorte in tutti i settori

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla prossima sfida di campionato tra Napoli e Bologna. Secondo quanto riportato, i numeri constaterebbero una prevendita flop, per la penultima sfida al Maradona. Molto difficilmente sarà registrato un altro sold out, considerando l’andamento della vendita biglietti, che fino a ieri conservava notevoli scorte in tutti i settori.

