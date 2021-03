Napoli – Cessioni importanti per ADL, Da Fabian Ruiz a Koulibaly

Come riporta “Il Roma” De Laurentiis, dalla cessione di due pezzi pregiati, vorrebbe ricavare almeno 100 milioni.

Sono due, al momento, i calciatori che saranno venduti da De Laurentiis, che al momento necessita di fare cassa.

Tanti pezzi pregiati della rosa azzurra lasceranno il club del Napoli. De Laurentiis dalle prossime cessioni estive vorrebbe ricavare almeno 100 milioni per rifondare una nuova rosa ed iniziare un ciclo innovativo.

Tra i giocatori che lasceranno la squadra si elencano Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly, entrambi molto ricercati sul mercato, sia per età che per caratteristiche. Dunque, a De Laurentiis non spetta che valutare le aste redditizie che gli verranno proposte.

