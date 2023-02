Napoli, contro l’Empoli una sola vittoria in trasferta dal 1948

Il Corriere dello Sport si è soffermato sulla sfida tra Empoli e Napoli, parlando di un dato sui risultati dei partenopei in trasferta.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è concentrato sulla sfida tra Empoli e Napoli. Il quotidiano ha parlato in particolare di un dato ben preciso che riguarda le vittorie del Napoli allo Stadio Carlo Castellani. Dal 1948 il Napoli ha vinto soltanto in un’occasione in casa dell’Empoli.

Di seguito le parole del quotidiano:

“una sorta di tabù, uno stadio nemico dei risultati azzurri per non dire quasi una maledizione: dal 1948, il Napoli ha battuto l’Empoli in trasferta soltanto una volta su 13 incroci. Nel 2017. E poi: 4 pareggi e 8 sconfitte. L’ultima, tremenda, il 24 aprile 2022: dieci mesi precisi oggi. Un 3-2 in doppia rimonta con sorpasso che ha lasciato segni profondi e tracce ancora visibili sulla pelle dei superstiti di quella squadra.”

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Conferenza Spalletti: “Che scaramanzia, vogliamo vincere. Contro l’Empoli con occhiali da fabbro. Ho tre insostituibili”

FOTO – Empoli-Napoli, la lista dei convocati di Luciano Spalletti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici