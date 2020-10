Napoli, Di Marzio: Milik? Vuole giocare, andrà via a gennaio”

Gianluca Di Marzio comunica una notizia che, se vera, farebbe molto piacere al Napoli e De Laurentiis

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di TMW radio nel corso della trasmissione “Stadio Aperto”. Nel suo intervento ha rilasciato delle dichiarazioni sulla situazione Milik in casa Napoli, fornendo un’indiscrezione che farà sicuramente piacere al presidente De Laurentiis.

Queste le sue parole:

“Vuole cercare squadra a gennaio. Un altro magari aspetterebbe un mese in più per andarsene poi a zero, ma non vuole stare ancora fermo. Credo che non avrà problemi: da oggi a gennaio si faranno male degli attaccanti e spunteranno fuori soluzioni impreviste. Non saprei dove, ma credo proprio che si piazzerà quasi in automatico. La cosa positiva per il Napoli è che il giocatore abbia metabolizzato l’addio a gennaio”

