Napoli, ecco le date della tournée in Corea del Sud

Il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto della situazione sulle date in cui il Napoli sarà impegnato con la tournée in Corea del Sud.

Dopo la fine del campionato il Napoli partirà per la Corea del Sud per una tournée. Il Corriere del Mezzogiorno ha riportato le date di inizio e fine di quest’ultima. La squadra dovrebbe partire lunedì 5 giugno e ritornare la domenica seguente. Durante quest breve trasferta il Napoli affronterà una due sfide amichevoli.

Ecco quanto si legge in merito:

“La gioia per lo scudetto è ancora viva, si prepara la grande festa del 4 giugno, quando ci sarà la cerimonia di consegna della coppa a capitan Di Lorenzo. Non sarà l’ultimo atto della stagione perché poi ci sarà la tournée in Corea del Sud, a casa di Min-Jae Kim. La partenza è prevista nella serata di lunedì 5 giugno con il ritorno previsto per domenica 11, un periodo breve in cui saranno concentrate una o due amichevoli contro il Maiorca dell’altro sudcoreano Kang-In Lee, talento classe ‘2001 che si mise in mostra anche nella sfida estiva al Patini di Castel di Sangro.”

