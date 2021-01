Napoli, Fabian Ruiz è pronto a tornare. Atteso l’esito del tampone

Il Napoli è pronto a riabbracciare Fabian Ruiz. In questi giorni aspetta l’esito del tampone del centrocampista.

Il Napoli sta facendo i conti con numerose assenze in campo, tra queste c’è Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo è risultato positivo al Coronavirus, per questo motivo non ha potuto presenziare in campo contro la Fiorentina, né contro la Juventus nella finale di Supercoppa. Nonostante ciò, il suo ritorno potrebbe avvenire a breve, come racconta a Tuttosport il noto giornalista Raffaele Auriemma.

“Una vera e propria corsa ad ostacoli quello che sarà il calendario del Napoli nel mese di Febbraio, dove il Napoli spera di avere tutti i calciatori a disposizione. Nel fine settimana è atteso il tampone negativo di Fabian Ruiz. Da oggi il Napoli preparerà partita dopo partita con la speranza di avere tutti i calciatori a disposizione per il tour de force”.