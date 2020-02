Napoli, finalmente si sveglia l’entusiasmo. I Rinnovi di Mertens, Milik e Zielinski

SPUD: la trattativa lampo di Petagna, è legata sia a Mertens che a Milik che ha delle offerte e chiede molti più soldi, circa 5 milioni, ma il Napoli non condivide tanto questa cosa, soprattutto per averlo aspettato e coccolato in momenti sfavorevoli per lui

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, sono intervenuti giornalisti ed opinionisti per parlare del Napoli, del match che la squadra azzurra disputerà contro il Lecce, dei rinnovi e di altro.

Questi gli interventi degli ospiti della trasmissione riportati da ForzAzzurri.Net:

Chiariello: “Atteso sold out per il derby, a Napoli si risveglia la tifoseria”

Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo: “Il calcio italiano deve essere ormai a corto di idee se a tenere banco oggi è Sanremo con la compagna di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez. Onestamente mi interessa poco, come tutte le stagioni passate. L’unica volta che mi sono divertito è quando vidi Francesco Totti. Oggi mi interessa un sold out atteso per l’Inter con il derby. A Napoli finalmente si sveglia l’entusiasmo, assalto alla Curva contro il Lecce. Nonostante i prezzi altissimi, c’è una lunga fila di persone che vogliono vedere Lionel Messi. Finalmente un campionato dove non c’è una dominatrice assoluta, ma ho l’impressione che sia sempre la Juve”.

Zigoni: “Juve ha sempre due o tre campioni che svoltano la partita. Commisso? Non è disonestà, forse sudditanza”

Gianfranco Zigoni, ex Juventus Verona: “Genio sregolato? Ero più sregolatezza che genio, il vero genio era a Napoli, Diego. Quando volevo, una volta all’anno, ero immarcabile, solo Dio poteva fermarmi, ma troppo poco per essere genio. A 17 anni ho mandato al manicomio il più grande stopper del Real Madrid. Mi annoiavo, bevevo e fumavo molto, quaranta Malboro al giorno, adesso ho smesso. Allenandomi e amando tanto il calcio come mio figlio che gioca nel Venezia, sarei stato, chi lo sa, magari il più grande di tutti. Dalle mie parti, da bambino, andavo a vedere il rugby, il calcio è stata una cosa in più. Ogni tanto guardo qualche partita e vedo l’ala affrontato dal difensore e tornano indietro, qua mi annoio e cambio canale. Una volta era più bello, adesso sono scontati, già so cosa fanno. Politano? Mi piace, non capisco perché l’Inter se ne sia privato. Un altro che punta l’uomo e mi piace, è Cuadrado. Chiesa è bravo, ma aspetterei un po’, anche Orsolini. Allenatore che mi fa più arrabbiare in Serie A? Rispetto tutti, non seguo tanto l’allenatore, per me è il giocatore che va in campo. A me piace molto l’uomo che non si nasconde, che dice ciò che pensa, Gattuso. Verona-Juventus? La Juve ha sempre quei due o tre campioni che ti svoltano la partita. Commisso? Ha ragione, ma magari ha sbagliato i tempi. Già ai miei tempi, Juventus, Milan e Inter erano favorite dagli arbitri, ma non per disonestà, diciamo sudditanza. Ho giocato quattro anni titolare nella Juve, non ho visto tante irregolarità”.

SPUD: “Mertens? Si lavora per il rinnovo. Farei più attenzione a Milik e Zielinski”

SPUD: “Meret non è scarso, ho sempre specificato che è un portiere con un talento gigantesco, ma il calcio non è il subuteo o le figurine panini, ogni caratteristica deve essere adattata ad un sistema di gioco. Per questa stesura tattica, è un portiere con delle qualità strabilianti, ma d’altra parte ha dei limiti oggettivi. I giocatori sono cocci di legno, sta al falegname capire se possono essere utilizzati per ardere un camino o fare la fine di un Mertens, Di Lorenzo o Hysaj. Uno sicuramente andrà nel camino: Luperto. Poi ci sono le situazioni di Meret e Lozano da vedere. Al momento c’è un avvicinamento a Dries Mertens a cui il Napoli ha fatto l’ennesima proposta. Aurelio vuole proseguire questo rapporto, anche Dries vuole, ma gioca un po’ sul fatto che ha richieste in Italia e all’estero. Le due offerte più “”””pericolanti””” – e non dico che andranno via – sono Milik e Zlienski. Possono rimanere sia Koulibaly che Fabian Ruiz, ma attenzione ai due polacchi. La trattativa lampo di Petagna, è legata sia a Mertens che a Milik che ha delle offerte e chiede molti più soldi, circa 5 milioni, ma il Napoli non condivide tanto questa cosa, soprattutto per averlo aspettato e coccolato in momenti sfavorevoli per lui. Politano? Non so quanto finirà la partita domenica, ma Politano segnerà e non lo escludo neanche dalla titolarità. Insigne? Io e Umberto gli unici a difenderlo. Quando davano il Napoli in Serie B, ho sempre sostenuto tutti. Sono un account che si diverte con i tifosi, non sono l’artefice di niente. Comunicato AIA? Non capisco la volontà di far passare il signor Boggi come cialtrone. Mateta? Petagna nasconde delle cose, il tempo ce lo dirà”.

Chiariello: “Napoli-Lecce 2010, questo è il viatico della gara di domenica”

Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “E’ un editoriale, non un amarcord, eppure questa è la settimana di Napoli-Lecce. Nella memoria dei napoletani quel giorno di dicembre 2010 è rimasto impresso nella memoria. Quell’anno non vincemmo niente, Mazzarri in panchina ed una squadra ben posta. De Sanctis stoppò piaatti, dopo pochi istanti Corvia lo superò e Grava fece un salvataggio clamoroso ed il Matador la mise nel sette di Rosati. Questo è il viatico a questa gara, in panchina abbiamo un altro uomo di passione, molto più hombre vertical, speriamo diventi un grande allenatore a Napoli. Questo Napoli non può perdere questa sfida per portare un filotto di risultati positivi”.

