Il Napoli su Pessina, valutazione da 20 milioni

Gli azzurri seguono il talentuos centrocampista

Matteo Pessina è sicuramente uno dei prezzi pregiati del Verona, che quest’anno sta stupendo tutti con un rendimento super in campionato. La squadra scaligera attualemte viaggia con un’ottima media punti che gli sta permettendo di raggiungere una salvezza tranquilla. Il centrocampista classe 97 sta attirando su di se molte attenzioni, e secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il Napoli si sarebbe messo sulle sue tracce e potrebbe affondare il colo. Ecco quanto riportato dalla rosea:

Il Verona se lo gode, ma sa bene che il futuro di Matteo è altrove. Il suo cartellino è dell’ Atalanta, i gialloblù possono riscattarlo per 4,5 milioni, ma il club dei Percassi ha il controriscatto per appena 500 mila euro. E le grandi bussano già alla porta.E se diventasse il nuovo Kulusevski? Gli indizi ci sono tutti: a Bergamo presto dovranno decidere… A guidare il gruppo delle pretendenti ci sono Inter e Milan, ma anche Napoli e Fiorentina sono alla finestra. In questi casi il prezzo sale con facilità: 20 milioni basteranno.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri