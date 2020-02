Pasquale Foggia:”Lozano un talento, va aspettato”

Il ds del Benevento parla dell’esterno messicano

Pasquale Foggia nel corso di un suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha espresso la sua opinione su Lozano. Il messicano ha deluso le aspettative dei tifosi ma il ds giallorosso è convinto del suo potenziale e ha cosi dichiarato:“Lozano è un calciatore di grandissimo talento. Bisogna dargli il tempo di adattarsi ad un campionato completamente diverso, una cultura, una mentalità, uno stile di vita differenti. In tutto questo mettiamoci che i risultati all’inizio non sono stati positivi e questo ha rallentato ancor di più il suo percorso di adattamento. Secondo me il Napoli deve puntarci ancora”.

