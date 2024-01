Napoli-Fiorentina, in dubbio la presenza di Zielinski

Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski sarebbe in dubbio per la sfida di Supercoppa contro la Fiorentina.

Mancano tre giorni alla sfida di Supercoppa tra Napoli e Fiorentina e per tale occasione la presenza del centrocampista azzurro Piotr Zielinski sarebbe in dubbio. Il motivo ha a che vedere con un affaticamento muscolare, lo stesso che ha escluso la sua presenza nel derby campano andato in scena lo scorso sabato.

Di seguito quanto riportato in merito da Il Corriere dello Sport:

“Zielinski, beh, è reduce da un affaticamento che l’ha escluso dal derby del Maradona – da nota ufficiale – ma ieri è saltato sul charter con la squadra e dunque si vedrà. Potrebbe essere a disposizione, certo, ma dipenderebbe sempre e comunque dalle scelte dell’allenatore. […] Da valutare, dicevamo, l’evoluzione del problema ai flessori della coscia destra: il suo recupero non è escluso, quantomeno Mazzarri ci spera.”

