UFFICIALE – Napoli-Verona, via alla vendita dei biglietti

È partita ufficialmente la vendita dei biglietti per assistere alla sfida di campionato tra Napoli e Verona.

La SSC Napoli ha fatto sapere che sono disponibili i biglietti per assistere alla sfida di campionato contro il Verona. Il match andrà in scena il prossimo 4 febbraio allo Stadio Diego Armando Maradona. Per il momento è iniziata la Fase 1 della vendita, riservata esclusivamente ai tifosi in possesso della Fidelity Card.

Di seguito quanto si legge sull’account ufficiale Twitter della Società azzurra:

Napoli vs Hellas Verona. Domenica 04/02 ore 15.00. Stadio Maradona. Al via la Fase 1 di vendita per i titolari di fidelity card”

