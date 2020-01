Napoli, Gattuso concede due giorni di riposo agli azzurri: il motivo

Grande vittoria del Napoli contro la Juventus. Gli azzurri abbattono i campioni d’Italia con un 2-1 perentorio grazie alle reti di Insigne e Zielinski. Un altro successo dopo quello contro la Lazio in Coppa Italia che ha garantito il passaggio del turno in semifinale. Ieri sera in conferenza stampa Gattuso ha annunciato che ha concesso alla squadra 2 giorni di riposo, con gli allenamenti che riprenderanno a Castel Volturno mercoledì.

Un premio per la doppia vittoria? Non solo, Gattuso ha voluto concedere un po’ di relax alla squadra visto che innanzitutto con la Sampdoria si giocherà lunedì prossimo (3 febbraio) e poi perché è in arrivo un tour de force molto pesante tra campionato, Coppa Italia e Champions League che farà giocare il Napoli sempre 2 volte a settimana.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Le pagelle – Notte stellata al San Paolo: il Napoli rinasce proprio contro la Juve!

Top & Flop – Napoli-Juventus, il migliore ed il peggiore azzurro in campo

Napoli-Juventus, 2-1: Zielinski e Insigne fanno sognare gli azzurri

CONTENUTI EXTRA

Morte Kobe Bryant, la nebbia è la causa dell’incidente in elicottero? Serviranno giorni per il recupero dei corpi

Coronavirus: quali rischi per l’epidemia di polmonite cinese

Il risultato delle elezioni in Emilia Romagna e Calabria sulle prime pagine dei quotidiani

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri