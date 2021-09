Napoli: il club chiederà alla Colombia di liberare Ospina dopo la gara contro il Paraguay

L’infortunio di Meret costringe il Napoli ad adottare soluzioni drastiche

Il Napoli proverà ad avere Ospina a disposizione per il match della terza giornata contro la Juventus. Dopo l’infortunio di Alex Meret gli azzurri corrono ai ripari e Il Mattino, nella sua edizione odierna, riferisce che la volontà sarebbe quella di chiedere alla federazione colombiana di liberare il portiere dopo il secondo impegno, quello contro il Paraguay.

Questo è quanto si legge:

“I guai come sempre non vengono mai da soli: perché Ospina sarà in Colombia con la sua nazionale. E prima di venerdì notte, come minimo, non riuscirà a tornare a Napoli anche perché gioca alle 2 del mattino ora italiana proprio del venerdì a Barranquilla, più di mille chilometri da Bogotà. Ci vorrebbe un lavoro diplomatico con la federazione colombiana per convincerli a far ripartire Ospina dopo la seconda gara, quella in Paraguay. Difficile che però arrivi il via libera. Ospina arriverà a Napoli e scenderà in campo dopo poche ore”.

