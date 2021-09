Si ferma Meret, il portiere ha riscontrato una frattura all’apofisi traversa

Stop per Alex Meret: il portiere ha riscontrato una frattura all’apofisi traversa della terza e quarta vertebra.

Alex Meret, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, domani lascerà il ritiro della Nazionale per fare ritorno a Napoli, dopo la diagnosi che ha rivelato una frattura dell’apofisi traversa della terza e quarta vertebra. Pare che l’infortunio se lo sia procurato in uno scontro con Buska nel corso dell’ultima gara di campionato a Genova, contro il Genoa.

Dunque, per Meret sono previste almeno tre settimane di stop, tuttavia sarà il dolore a fare la differenza e capire se necessiterà più tempo per la ripresa fisica. È arrivato quindi il momento di David Ospina, che esordirà in campo già con la Juventus, nonostante la corsa contro il tempo: il colombiano, impegnato con la sua Nazionale, farà ritorno in Italia non prima del 10 settembre, a poche ore dalla sfida con i bianconeri.

