Napoli, il report dell’allenamento di oggi

Seduta mattutina per il Napoli a Castelvolturno

La squadra, sotto una fitta pioggia, sta preparando il match contro il Cagliari in programma Domenica alle ore 18 al Sardegna Arena per la 24esima giornata di Serie A.

Il gruppo ha svolto esercitazioni tecnico tattiche e lavoro finalizzato al possesso palla con partitina finale.

Milik e Koulibaly hanno svolto allenamento personalizzato in palestra. Lavoro in palestra anche per Lozano che accusa una leggera contrattura all’adduttore destro.

