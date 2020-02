Milan-Juventus, Sarri: “Il rigore? Con le norme attuali è clamoroso”

Coppa Italia, Sarri nel post partita: “Il rigore? Con le norme attuali è clamoroso”

“Il rigore? Secondo le norme attuali è clamoroso. Se poi mi chiedessi cosa ne penso delle norme vigenti direi che non mi piacciono”.

Queste le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, al termine della partita di Coppa Italia contro il Milan a San Siro grazie ad un rigore al 90esimo per un discusso fallo di mano del terzino rossonero Calabria intervenuto di spalle su una mezza rovesciata di Ronaldo.

“Però, non è che se a me non piace una legge vado a delinquere perché la ritengo ingiusta. Purtroppo con le regole attuali quello è rigore tutta la vita”, ha concluso poi Sarri.

