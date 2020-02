Colomba: “Napoli, col Cagliari attenzione alle ripartenze!”

Colomba: il Napoli se stesso solo nelle gare secche. Col Cagliari attenzione alle ripartenze. Demme e Lobotka top del centrocampo. Politano serviva a Gattuso!

Franco Colomba, allenatore ed ex di Napoli e Cagliari, è intervenuto in diretta a “Donne nel Pallone”, programma di Sonia Sodano in onda su Julie Italia

Queste le sue parole:

SUL NAPOLI

“Il Napoli sta vivendo una stagione contraddittoria. Era partito molto bene poi, all’improvviso, sono successe delle cose che hanno destabilizzato tutti, nessuno escluso: allenatore, calciatori, società. Chi ci ha rimesso è stato il pubblico che non si aspettava una stagione del genere. In questo momento la squadra non ha molte cose da dire in campionato, trovare una continuità mentale è difficile. Sia in Champions che in Coppa Italia, invece, il Napoli riesce a ritrovare se stesso, laddove ci sono partite secche o con un traguardo a breve scadenza, la squadra riesce a fare bene e a dare il meglio di se.”

COLOMBA SU POLITANO

“Politano è un ottimo giocatore, presente anche nel giro della Nazionale. È chiaro che nell’Inter non aveva spazio perché giocano in maniera diversa, senza attaccanti esterni, ma con due giocatori che attaccano e difendono sulle fasce, di conseguenza è un ruolo che non serviva nonostante la sua bravura. A Napoli può sostituire sia Insigne che Callejon, credo abbia fatto la scelta giusta ad accettare la maglia azzurra.”

SUL CENTROCAMPO DEL NAPOLI

“Centrocampo? Demme e Lobotka sono ottimi centrocampisti, hanno portato un po’ di verve e un po’ di gamba in un momento in cui il centrocampo viveva una certa flessione con Allan che aveva qualche problema e Fabian Ruiz non al meglio.”

SU CAGLIARI-NAPOLI

“Cagliari-Napoli? Sarà un match molto sentito, mi aspetto una partita bella. Entrambe le squadre hanno bisogno di vincere. Il Napoli penso vorrà continuare con lo spirito ritrovato e proporre un buon gioco per ritornare alla conquista di un posto in Europa. Il Cagliari non credo voglia buttare all’aria tutto quello che di buono è riuscito a fare fino ad ora. Vedremo sicuramente un Napoli che farà la partita e un Cagliari molto bravo sulle ripartenze. Sarà un incontro molto equilibrato a mio avviso, ogni risultato è possibile.” Conclude Colomba.

