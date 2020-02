Napoli, Gattuso ha fatto i complimenti alla squadra

L’edizione odierna di Tuttosport scrive dei complimenti di Gattuso fatti alla squadra per la vittoria contro l’Inter. Ieri mattina il tecnico ha incontrato la squadra a Castelvolturno, complimentandosi nuovamente con il gruppo per l’umiltà che ha permesso di battere l’Inter che in casa quest’anno aveva perso solo con la Juventus (1-2 in campionato) e con il Barcellona (1-2 in Champions), e insistendo sulla necessità di avere identico carattere ed atteggiamento anche contro quelle squadre oggettivamente inferiori sotto l’aspetto della qualità tecnica

