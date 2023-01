Napoli-Juve, Di Lorenzo: “L’abbiamo vinta insieme ai tifosi, Spalletti ci ha dato una mentalità vincente”

Capitan Di Lorenzo dopo il 5-1 rifilato alla Juventus

Il Napoli trionfa contro la Juventus con un nettissimo 5-1. Giovanni Di Lorenzo, capitano dei partenopei, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita.

Queste le sue parole:

“Si respirava un’aria si di serenità e convinzione, ci è venuto tutto bene e siamo stati bravi, il mister l’ha preparata bene. Stasera abbiamo giocato tutti insieme, giocatori e tifosi, atmosfera bellissima al Maradona. In questi due anni siamo migliorati nella preparazione e nell’approccio alle partita, il Mister ci trasmette sempre grande voglia e fiducia, in questa prima parte di campionati stiamo facendo qualcosa di incredibile, dobbiamo continuare così perché ancora non abbiamo fatto niente. Spalletti ha portato a Napoli una mentalità vincente, quel qualcosa che ti spinge ad andare oltre e che ti spinge ad andare sempre oltre e dare di più”.

Fonte foto: Instagram @dilorenzo22

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Juve, Osimhen “Serata fantastica, Scudetto? Ancora troppo presto”

Trionfo al Maradona: Napoli-Juve 5-1

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici