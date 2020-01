Napoli-Juventus, torna il pienone al San Paolo: i dati

Questa serà andrà in scena Napoli-Juventus, la partita più sentita dell’anno da parte dei tifosi partenopei: la vittoria in coppa Italia contro la Lazio, unita all’arrivo degli acerrimi rivali, ha risvegliato la passione dei supporters azzurri.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, saranno in 40 mila, infatti, a sostenere il Napoli in una sfida dai contorni diversi. Perché se fino allo scorso anno il confronto con la Juventus ha destato l’attenzione dell’Italia del pallone, oggi ha perso quel prestigio. Ma la sfida con la Juve è sempre un evento, a prescindere dai 27 punti che dividono le due squadre. Napoli la vive come qualcosa di unico, superiore persino alla sfida di Champions League con il Liverpool di settembre. Quella sera, il cassiere contò 38 mila spettatori, mentre stasera ne conterà più di 40 mila.

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri