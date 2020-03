Napoli, l’agente di Callejon ha comunicato di accettare un’eventuale deroga per giocare fino a luglio

Il Coronavirus ha creato una situazione di forte emergenza non solo in Italia: sospese tutte le attività calcistiche fino al 3 aprile ma difficilmente sarà questa la data della ripresa della Serie A. Ecco quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

L’agente di Callejon Manuel Garcia Quilon ha già comunicato in maniera chiara al Napoli la volontà di accettare un’eventuale deroga per giocare anche a luglio, quando il contratto sarà già scaduto. Sicuramente un bel gesto prima del giocatore e poi del suo agente, un segno di riconoscimento per un club che lo ospita da ormai quasi 8 anni.

