Napoli-Legia Varsavia: biglietti non in vendita per i residenti in Polonia

Per la sfida di Europa League tra il Napoli ed il Legia Varsavia non si venderanno biglietti ai residenti in Polonia.

La SSC Napoli informa che i tifosi residenti in Polonia non potranno comprare i biglietti per la prossima sfida di Europa League del Napoli. Quest’ultima verrà disputata allo Stadio Diego Armando Maradona il prossimo 21 ottobre contro il Legia Varsavia.

Ecco quanto riportato nel comunicato ufficiale del club:

La Prefettura di Napoli ha disposto il divieto di vendita di biglietti di ingresso allo Stadio Diego Armando Maradona ai residenti in Polonia per l'incontro Napoli-Legia Varsavia del prossimo 21 ottobre. pic.twitter.com/b0PBtsWDpJ — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 12, 2021

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Italia-Svizzera si giocherà allo Stadio Olimpico

Calciomercato, il Napoli su Mandava: può provarci da gennaio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Migranti: nuovo sbarco nella Locride, arrivati 80