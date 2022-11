Napoli, l’ex Behrami: “Non vedo alcun punto debole”

L’ex giocatore del Napoli Valon Behrami ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN proprio sulla sua ex squadra.

Valon Behrami, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN in merito al percorso che sta facendo il club di Lucino Spalletti.

“Se dovessi ragionare da avversario del Napoli non saprei i punti deboli da andare a colpire. Tecnicamente e tatticamente è davvero difficile studiare una strategia per contenere il gioco della squadra azzurra. Poi negli ultimi dieci minuti, contro l’Udinese, c’è stato un calo ed i friulani si sono inseriti bene negli spazi aperti. La novità riguarda Zielinski, che rispetto al passato parte da più lontano. A mio avviso ha trovato la dimensione giusta in questa squadra, gli riesce tutto, fa le cose che ama fare, mentre l’anno scorso spesso riceveva il pallone spalle alla porta.”

