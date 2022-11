Napoli-Udinese, il gesto di De Laurentiis dopo la vittoria

Dopo la vittoria del Napoli contro l’Udinese Aurelio De Laurentiis avrebbe telefonato la squadra per complimentarsi.

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si sarebbe subito complimentato con la squadra al termine della sfida contro l’Udinese. De Laurentiis attualmente si trova negli Stati Unti d’America ma non ha fatto mancare il suo sostegno alla squadra, complimentandosi soprattutto con l’allenatore.

Il giornalista Carlo Alvino ha svelato questo retroscena attraverso il suo account Twitter:

“Telefonata dagli USA di De Laurentiis negli spogliatoi a fine partita. Complimenti a tutti i calciatori ed in particolare a Spalletti e infine un in bocca al lupo a chi parte per il Mondiale. Applausi da tutto il gruppo. #ForzaNapoliSempre.”

