Napoli, l’obiettivo di Osimhen è la sfida contro il Barcellona

Sportmediaset ha parlato del rientro di Victor Osimhen a Napoli dopo la Coppa d’Africa, in particolare del suo ritorno in campo.

Victor Osimhen rientrerà al Napoli nella giornata di domani. L’attaccante nigeriano è stato impegnato con la Coppa d’Africa fino a qualche giorno fa. Una volta riunitosi con i compagni di squadra verranno valutate le sue condizioni per capire quando potrà rientrare in campo.

Secondo Sportmediaset il giocatore sarà a disposizione direttamente per la Champions League, nella sfida contro il Barcellona.

“L’obiettivo più plausibile è il Barcellona: per ritrovare il Napoli “armato” del suo miglior attaccante, Victor Osimhen, occorrerà aspettare con tutta probabilità mercoledì prossimo. Domani, al rientro a Castel Volturno, le sue condizioni verranno comunque verificate e se tutto andrà bene venerdì si allenerà con i compagni nella rifinitura pre-Genoa. Immaginarlo subito titolare contro i liguri è dunque un azzardo: Mazzarri, più probabilmente, lo porterà con sé in panchina pronto a concedergli qualche minuti a partita in corso così da scaldare i motori in vista della Champions.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Quante possibilità ha il Napoli di giocare la Champions League nella prossima stagione? Analisi

UFFICIALE – Juan Jesus salta Napoli-Genoa per squalifica

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ilary Blasi nuovo veleno su Francesco Totti: “Spende più per il casinò che per i figli. E lascia la piccola da sola in casa”