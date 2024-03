Napoli migliorato con Calzona, De Laurentiis ha chiare idee

Salvatore Bagni, ex giocatore del Napoli, ha parlato della situazione del club dopo l’arrivo del tecnico Francesco Calzona.

L’ex giocatore del Napoli Salvatore Bagni ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Mattino ed ha parlato dell’arrivo in panchina di Francesco Calzona, ma anche dei piani di Aurelio De Laurentiis.

Di seguito le sue parole a microfoni de Il Mattino:

“La squadra è viva e deve vincere a Milano contro l’Inter. Il Napoli è migliorato tantissimo nonostante l’eliminazione dalla Champions League. Calzona mi piace, ha migliorato tantissimo la squadra, ed è una persona seria. Tuttavia è anche il CT della Slovacchia e non so se De Laurentiis sia pronto ad accettare questo doppio incarico. Penso che Conte sia stato contattato ma non credo che il Napoli possa ripartire da lui. Sarri mi piacerebbe molto ma dopo l’ultimo attacco a DeLa non credo si possa fare di nuovo. Pioli? Ha fatto molto bene ed è secondo in campionato adesso. Le idee verranno fuori, anzi sono certo che il presidente le ha già ben chiare.”

