Il Napoli riprende gli allenamenti: il report del club

Nella giornata di oggi il Napoli ha ripreso gli allenamenti presso il Konami Training Center di Castel Volturno.

La SSC Napoli ha annunciato la ripresa degli allenamenti nella giornata di oggi. Gli azzurri hanno dunque iniziato a preparare la sfida di campionato contro l’Inter in programma domenica 17 marzo alle ore 20:45. La Società partenopea ha riportato quanto accaduto durante la seduta.

Di seguito quanto si legge sul sito della SSC Napoli:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di San Siro contro l’Inter per la 29esima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 20.45. La squadra ha lavorato sul campo 1 dove ha iniziato la sessione con attivazione e circuito di forza. Successivamente il gruppo è stato impegnato in una seduta tecnico tattica. Coloro che non hanno giocato dall’inizio a Barcellona, hanno chiuso la sessione con una partitina a campo ridotto.”

