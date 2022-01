Napoli – Occhi puntati su Alvarez: tentativo concreto per il gioiello argentino

Corriere dello Sport – Tentativo concreto per Julian Alvarez. Il Napoli prova il colpo per la prossima estate.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, il Napoli sarebbe intenzionato, seriamente, all’acquisto di Julian Alvarez del River Plate. L’interesse è concreto e l’obiettivo è quello di anticipare ogni tipo di concorrenza. L’attaccante, classe 2000, è uno dei maggiori talenti in circolazione del calcio argentino e proprio per questo motivo la società azzurra vuole provare il colpo per la prossima estate, quando Insigne avrà definitivamente abbandonato il club.

