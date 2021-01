Napoli-Parma: statistiche, precedenti e cenni storici

Napoli-Parma – Precedenti, statistiche e curiosità di questa sfida valida per la ventesima giornata di campionato, la prima del girone di ritorno. Squadre in campo domenica 30 gennaio 2021 alle ore 18

Napoli e Parma si sfideranno nella prima giornata del girone di ritorno, la ventesima del campionato di serie A 2021/21. Le due formazioni scenderanno in campo domenica 30 gennaio 2021 alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Le statistiche tra Napoli e Parma

Partenopei e parmensi si sono affrontati in Campania 18 volte: il Napoli ha ottenuto l’intera posta in palio in 9 occasioni mentre il Parma è riuscito a violare il “Maradona” per ben 5 volte; 4 sono i pareggi tra le due formazioni.

Se andiamo ad analizzare il totale delle sfide tra le due squadre, questo incontro si è disputato 47 volte: 37 in Serie A, 8 in serie B e 2 in Coppa Italia. I precedenti pendono leggermente in favore degli azzurri con 21 vittorie totali a fronte delle 16 del Parma; 10 sono i pareggi.

I precedenti al Maradona

Al Diego Armando Maradona, lo scorso anno, il Parma, allenato anche allora da D’Aversa, riuscì a battere gli azzurri; dopo il vantaggio ospite con Kulusevski e il pareggio firmato Milik, un gol di Gervinho allo scadere fissó il punteggio sul 2-1 e regalò i tre punti ai ducali. Il Napoli non batte, quindi, il Parma tra le mura amiche da ben due anni e mezzo: il 26 settembre 2018, Insigne e una doppietta di Milik fissarono il risultato sul 3-0. Per ritrovare l’ultimo pari tre le due formazioni, bisogna fare un passo indietro lungo 20 anni: nel dicembre del 2000, Napoli e Parma finì 2-2.

Curiosità e cenni storici

Molti sono i calciatori che hanno vestito le due maglie; tra i nomi più eclatanti, oltre ai Sepe, Inglese, Ciciretti, troviamo quelli di Gianfranco Zola e Massimo Crippa che lasciarono il capoluogo partenopeo per Parma, nel 1993, fino ad arrivare ai fratelli Fabio e Paolo Cannavaro.

Episodio assai curioso accadde nel febbraio del 1991: in quella partita, l’arbitro Lo Bello assegnò ben 3 rigori al Napoli. Diego Armando Maradona ne segnó due mentre il terzo lo calciò e realizzó Careca. In quel Napoli-Parma segnarono anche De Napoli, per gli azzurri, mentre Minotti e Osio marcarono per i ducali. L’incontro terminò 4-2 per la squadra napoletana.

Altro fatto insolito, per i partenopei, accadde nel dicembre del 1997: all’allora San Paolo, il Napoli di Galeone ed il Parma di Ancelotti si affrontarono per la dodicesima giornata di quel campionato che decretò, alla fine, l’amara retrocessione degli azzurri in serie B. Nel primo tempo, le due squadre scesero in campo con maglie dai colori molto simili: azzurra quella del Napoli e blu quella del Parma. Effetto cromatico poco chiaro, evidentemente, per l’arbitro Bazzoli tant’è che il Napoli rientrò in campo, nella ripresa, completamente in bianco. Per la cronaca, quel match finì col trionfo emiliano: Blomqvist, Dino Baggio e una doppietta di Crespo fissarono il punteggio sul 4-0 in favore degli ospiti.

Antonio De Nigro

