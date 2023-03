Napoli, problema per Kvaratskhelia durante la rifinutra

Napoli, paura per Kvaratskhelia

Il Napoli ha svolto il consueto allenamento di rifinitura in vista della gara di stasera contro l’Eintracht, nel quale Khvicha Kvaratskhelia ha accusato un piccolo problema. Secondo a quanto riportato da Repubblica, l’attaccante azzurro ha lasciato il campo zoppicando a causa di un colpo alla caviglia. Il georgiano dopo un rapido controllo dei sanitari presenti, ha poi ripreso regolarmente l’allenamento. Non è in dubbio per la sfida di stasera contro l’Eintracht, il 77 azzurro sarà regolarmente in campo.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

