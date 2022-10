Napoli-Rangers, sanzioni e Daspo allo Stadio Maradona

Nella serata di ieri, durante la sfida tra Napoli e Rangers, allo Stadio Maradona sono avvenuti differenti Daspo e sanzioni.

Nella serata di ieri è andata in scena la sfida di Champions League tra Napoli e Glasgow Rangers, ma allo Stadio Diego Armando Maradona sarebbero avvenuti anche alcuni Daspo. Il provvedimento sarebbe stato emesso per ben sei persone, mentre per altre 18 ci sono state delle sanzioni.

Ecco quanto raccontato dal portale Repubblica.it:

“I poliziotti hanno denunciato 6 persone, tra i 18 e i 29 anni, di cui 5 per scavalcamento dal settore inferiore a quello superiore della Curva A ed un’altra per aver opposto resistenza ad uno steward. Nei confronti dei sei è stata avviata la procedura finalizzata all’emissione del Daspo. Infine, durante i servizi di controllo nel perimetro dell’impianto sportivo, finalizzati anche al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi e della sosta selvaggia, sono stati sanzionati 18 parcheggiatori abusivi e personale della Polizia locale ha rimosso 60 autovetture in divieto di sosta, contravvenzionato 40 motoveicoli in sosta vietata ed effettuato cinque sequestri di merce.”

