Napoli, report allenamento: ancora terapie per Rrahmani

La SSC Napoli ha pubblicato il report della seduta di allenamento odierna della squadra in vista della sfida contro il Sassuolo.

Dopo il successo in Champions League contro il Glasgow Rangers il Napoli ha ripreso le sedute di allenamento presso il Konami Traning Center di Castel Volturno. La SSC Napoli ha pubblicato il report di quanto effettuato oggi: Amir Rrahmani ha continuato con le terapie mentre coloro che ieri sera sono scesi in campo hanno svolto un lavoro di scarico.

Di seguito il report:

“Dopo il successo sul Rangers di Glasgow, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Sassuolo in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 15 per la 12esima giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall’inizio ieri in Champions hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una prima fase di attivazione in palestra e successivamente hanno svolto circuito di forza e partita a campo ridotto. Sirigu ha fatto lavoro personalizzato in palestra e in campo. Trerapie per Rrahmani.”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

