Infortunio Berardi, in dubbio la gara contro il Napoli

Domenico Berardi potrebbe saltare la gara contro il Napoli a causa del suo infortunio avvenuto durante il match contro l’Atalanta.

L’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi sta attualmente recuperando da un infortunio rimediato in campionato, in particolare durante la gara contro l’Atalanta. Per tale ragione il giocatore neroverde potrebbe non scendere in campo durante la gare contro il Napoli, che avrà luogo tra soli due giorni.

Di seguito le ultime notizie sulla sua situazione riportate dl portale Sassuolonews.net

“Da valutare le condizioni di Domenico Berardi che difficilmente sarà della partita per via dell’infortunio rimediato una settimana fa in occasione del suo rientro contro l’Atalanta, a Bergamo. Assenti Mert Muldur e Gregoire Defrel, recuperati invece Armand Laurientè e Hamed Junior Traore. Domani si replica al pomeriggio.”

Fonte foto: Instagram, @berardi25

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, rientro di Anguissa sempre più vicino: Sassuolo nel mirino

Napoli-Rangers, voti altissimi nelle pagelle per Mario Rui

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Svolta nelle indagini sulla morte di Mara Cagol, interrogati alcuni ex brigatisti