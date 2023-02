Napoli, rinnovo vicino per Rrahmani: accordo fino al 2027

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb il difensore del Napoli Amir Rrahmani sarebbe vicino al rinnovo del suo contratto.

Amir Rrahmani potrebbe firmare il suo rinnovo con il Napoli a breve. L’accordo tra il difensore originario del Kosovo e la Società partenopea scadrà il prossimo anno, precisamente a giugno 2024. Tuttavia il giocatore sarebbe diventato indispensabile per il club azzurro, per questa ragione ci sarebbe già l’accordo per il prolungamento che sarà fino al 2027.

Di seguito ecco quanto si legge su Tuttomercatoweb:

“Attualmente in scadenza a giugno 2024, tra poco più di un anno, il contratto di Amir Rrahmani è da tempo una delle priorità del Napoli. Il difensore kosovaro è cresciuto a dismisura dall’arrivo di Luciano Spalletti e si è guadagnato conferma e rinnovo. Come raccolto da TMW, il prolungamento è molto vicino. Discorsi avanzati per un nuovo accordo fino a giugno 2027. Così, dopo Lobotka, la capolista della Serie A blinda anche uno dei suoi perni difensivi.”

Fonte foto: Instagram @amir_rrahmani13