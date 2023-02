Espulsione Mario Rui, il terzino salterà le prossime due gare

Il Corriere della Sera si è soffermato sul terzino del Napoli Mario Rui ha rimediato un’espulsione durante la sfida contro l’Empoli.

Durante Empoli-Napoli, sfida di campionato andata in scena nella giornata di ieri, è avvenuta l’espulsione di Mario Rui. Il terzino portoghese salterà molto probabilmente le prossime due gare di campionato.

Dal Corriere della Sera si legge:

“A complicare la serata del Napoli a Empoli è stato un cartellino rosso per colpa del quale la squadra di Spalletti, in quel momento già sul 2-0, si è ritrovata con un uomo in meno dal 67′. L’arbitro Ayroldi ha infatti deciso di punire con l’espulsione diretta Mario Rui, colpevole di un fallo di reazione ai danni di Caputo. Succede che il portoghese scalcia da terra l’ex attaccante della Sampdoria, venendo colto in flagrante dalla Var. Il fischietto di Molfetta, richiamato al monitor, non ha avuto più nessun dubbio. Adesso il giocatore salterà sicuramente le prossime due partite, cioè quelle contro Lazio e Atalanta. La reazione di Spalletti a fine gara: «Mi spiace, ma questo è un sintomo di poca maturità».”

