Napoli-Lobotka – Il Celta Vigo apre allo sconto sulla clausola

Stanislav Lobotka è da tempo nella lista di giuntoli. Ha una clausola rescissoria alta presso il Celta Vigo

Lobotka-Napoli è più di una suggestione, stando a quanto riportato dal sito calciomercato.com, il Celta Vigo apre allo sconto sulla clausola del centrocampista:

“Stanislav Lobotka potrebbe essere il nuovo regista del Napoli targato Rino Gattuso: mentre diminuiscono le speranze di mettere le mani su Torreira dell’Arsenal, crescono le quotazioni del centrocampista slovacco del Celta Vigo. Secondo quanto riferisce ‘Marca’, infatti, gli agenti del 25enne sono in pressing sulla società spagnola per strappare un sì alla clausola da 50 milioni di euro: missione che avrebbe avuto un esito positivo con il club di Vigo che avrebbe dato parere positivo ad uno sconto nell’ordine del 50%.

Se quest’apertura dovesse essere confermata, Lobotka diventerebbe realmente l’obiettivo principale di Giuntoli (che lo segue da anni) e potrebbe arrivare in azzurro per una cifra intorno ai 20-25 milioni di euro. Il nome del centrocampista, suggerito un paio di stagioni fa da Marek Hamsik, è inserito in una lista che comprende anche – oltre al già nominato Torreira – anche Berge del Genk: anche per il norvegese si parla di una valutazione che si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro. Paredes, invece, sembra orientato a lasciare il Psg soltanto per Juventus o Real Madrid.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Koulibaly vuole andare via: le ultime

Calciomercato Napoli, niente Cavani: ha scelto l’Atletico Madrid

Soumaré? Oltre al forte interesse del Napoli c’è il Tottenham!

Koulibaly – Quattro club di Premier sul senegalese

Pedullà – Pronta la prima cessione per gennaio in casa Napoli