Pedullà – Pronta la prima cessione per gennaio in casa Napoli

Alfredo Pedullà, noto giornalista ed esperto di mercato guarda ai movimenti in uscita in casa Napoli.

Secondo Pedullà il Lecce potrebbe rinforare il reparto difensivo acquistando Lorenzo Tonelli dal club di De Laurentiis:

“Nel mirino dei leccesi c’è un difensore centrale di spessore e si sta puntando a Lorenzo Tonelli, classe ’90 in uscita dal Napoli. Per il centrocampo il nome più altisonante è quello di Saponara che non trova spazio al Genoa ma bisognerà trattare con la Fiorentina. I viola hanno proposto Bryan Dabo, in Puglia si valuta la situazione.”