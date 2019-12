Calciomercato Napoli, niente Cavani: ha scelto l’Atletico Madrid

Edinson Cavani-Atletico Madrid, Marca conferma: “Ci siamo”. L’attaccante uruguaiano, in scadenza di contratto col Paris Saint-Germain il prossimo 30 giugno, è pronto a chiudere il suo trasferimento in maglia biancorossa già a gennaio.

Mister Simeone, d’altronde, ha chiesto da tempo un nuovo attaccante in grado di risolvere il grave problema in area avversaria mostrato dai suoi colchoneros in questa prima parte di stagione e l’ex Napoli, a Parigi, non sta certo trovando grande spazio (tre gol in undici presenze finora)

