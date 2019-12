Intervista Ronaldo: “Il difensore più forte? Quelli con cui mi alleno”

Il sito calciomercato.com ha riportato la lunga intervista di Cristiano Ronaldo all’emittente DAZN: Ronaldo nella sua intervista ritiene il trio Bonucci, Chiellini e De Ligt il più forte della Serie A: Cristiano o CR7? – “Non cambia, a casa mi chiamano Ronaldo. A scuola mi chiamavano Cristiano, nel mondo del calcio mi chiamano Ronny, Chris. Solo i tifosi mi chiamano CR7.”

SUL BRAND CR7 – “Il mio mondo è il calcio, ma per me è importante anche il mondo fuori dal calcio. Sono diventato un uomo d’affari, è normale quando inizia a crare qualcosa di diverso, fuori dal mondo del calcio, ti vedono in modo diverso. Certamente è una cosa positiva, ma non mi importa più di tanto. La cosa più importante per me è ancora il calcio“.

SULLA PERSONA RONALDO – “Per me esiste un solo Cristiano, non faccio differenze. Come ho detto prima, sono cose distinte, ma unite. Sono ungicoatore di calcio, mi piace quando le persone mi guardano e dicono ‘Cristiano è questo’. Mi piace come sono“.SU QUANTO E’ DIFFICILE FARE GOL IN SERIE A DA 1 A 10 – “Sette“. “Per me esiste un solo Cristiano, non faccio differenze. Come ho detto prima, sono cose distinte, ma unite. Sono ungicoatore di calcio, mi piace quando le persone mi guardano e dicono ‘Cristiano è questo’. Mi piace come sono“.“Sette“. SUL DIFENSORE PIU’ FORTE IN ITALIA –“Bonucci, Chiellini e De Ligt, quelli con cui mi alleno“. SULL’ITALIA – “Non solo il cibo, mi piace la cultura italiana“. SULLE DIFFERENZE TRA SERIE A E CHAMPIONS – “E’ completamente diverso, anche nella testa. La Champions è la competizione migliore del mondo, a parte Mondiali ed Europei. La amo. Mi piacciono entrambi, ma la Champions è speciale“. SUL GIOCATORE PIU’ FORTE IN ITALIA –“Lo sapete, ho vinto il premio come miglior giocatore del campionato. Per ora io, l’anno prossimo non so. E’ bello, ma devo dire che ci sono tanti buoni giocatori. E’ un grande onore, spero di vincere anche l’anno prossimo“. SULLA JUVE – “Mi piace tutto della Juve, hanno una buona cultura, è il miglior club in Italia. Ha una storia straordinaria, sono felice di essere qui, voglio vincere molti trofei con la Juve“. SULL’ARRIVO ALLA JUVE – “Mi ricordo la presentazione allo stadio, è stato bello. Ero con la mia famiglia, è stato bello e spciale“.