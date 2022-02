Napoli, Spalletti non farà turnover contro il Barcellona

Napoli, Spalletti non farà turnover

Come riportato da Tuttosport, Luciano Spalletti sembra intenzionato a confermare la quasi totalità della formazione che sabato scorso ha affrontato l’Inter. Il mister azzurro non farà alcun tipo di turnover, salvo i cambi obbligati di Lobotka e Politano. I due azzurri infortunati, verranno sostituiti da Elmas e Anguissa, che scenderanno in campo dal primo minuto. Unico dubbio su chi schierare tra Ospina e Meret, con il colombiano che sembra favorito.

