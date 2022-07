Napoli su Dybala: spunta la strategia per coprire l’ingaggio

Il Napoli non molla Paulo Dybala

Il Napoli è al lavoro per il grande colpo di mercato, il club azzurro ha messo nel mirino Paulo Dybala. Ecco quanto raccontato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

“Al di là dei sogni il Napoli ha conti in ordine e ha già raggiunto l’obiettivo di scendere sotto gli 80 milioni di monte ingaggi. Dunque una eccezione che conferma la regola può permettersela. Oggi sta proponendo un ingaggio da 6 milioni netti a Koulibaly, ma se il difensore non accettasse ecco che quelle cifre potrebbero essere investite su Dybala, anche se la questione sui diritti di immagine aprirebbe una lunga trattativa non ancora abbozzata”.

“L’argentino è atteso in Italia fra oggi e domani, troverà a Torino Antun e i suoi agenti coi quali farà il punto. Nel panorama delle pretendenti ce n’è una che non ha problemi economici: il club di Aurelio De Laurentiis. Ieri il figlio Edoardo a Dimaro, a richiesta dei tifosi su Dybala ha risposto: «Chi lo sa, le vie del Signore sono infinite». Frase che ha scatenato i sogni dei napoletani. Al punto che qualche ora dopo lo stesso vice presidente ha tenuto a precisare: «Non c’è stata nessuna apertura, qualsiasi giocatore potrebbe essere comprato dal Napoli”.