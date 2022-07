Contatti tra Mertens e De Laurentiis, si tratta sui bonus

Mertens e De Laurentiis trattano sui bonus

Tra Mertens e il Napoli non è ancora finita, come riportato dal Corriere dello Sport, il belga sta trattando in prima persona con De Laurentiis la questione rinnovo. Ecco quanto riporta il quotidiano:

“Di certo è una proposta notevole per i tempi che corrono e nel caso specifico di un calciatore che, sebbene alfiere della categoria degli artisti del pallone, ha compiuto 35 anni il 6 maggio. La sua richiesta, quella famosa recapitata via mail, era pressoché simile nella base fissa dell’ingaggio – 2,4 milioni -, ma Adl ha escluso i bonus; il milione e 600mila euro di bonus alla firma; e gli 800mila euro di commissioni agli agenti”.

