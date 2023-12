Napoli, tutte le gare che potrebbe saltare Osimhen

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione su tutte le gare del Napoli che potrebbe saltare Victor Osimhen.

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen è partito per la Nigeria al fine di disputare la Coppa d’Africa. Sarà dunque per un periodo lontano dal club partenopeo, assentandosi per alcune gare.

La Gazzetta dello Sport ha riportato la questione nel dettaglio:

“Il comunicato del Napoli sancisce l’inizio del periodo di assenza, il cui termine è impossibile da determinare con precisione. La Nigeria è però tra le favorite del torneo e ci sono quindi buone probabilità che Osimhen resti indisponibile fino a febbraio inoltrato, visto che le semifinali si giocheranno mercoledì 7 e la finale domenica 11. Di sicuro l’allenatore dovrà fare a meno di lui almeno per 4-5 incontri. Salterà il Monza per squalifica, poi la trasferta col Torino e il derby interno con la Salernitana, rispettivamente domenica 7 e domenica 14 gennaio. Gli azzurri dovranno poi disputare la Supercoppa Italiana e sono certi di dover affrontare la Fiorentina in semifinale, con ogni probabilità il 18 dello stesso mese in Arabia Saudita, con l’eventuale finale quattro giorni dopo contro la vincente della sfida tra Inter e Lazio. Da quel momento in poi, sarà tutto subordinato al percorso della Nigeria Se dovesse arrivare fino in fondo, Osimhen non ci sarà per Lazio-Napoli, Napoli-Verona e Milan-Napoli, con la possibilità di rientrare prima in caso di mancato passaggio della fase a gironi o di successiva eliminazione. Resterebbe inoltre da capire quando sarà fissato il recupero di Sassuolo-Napoli, l’impegno di campionato che sarà spostato per la Supercoppa.”

