Lazio-Napoli, a rischio la presenza di Luis Alberto: il motivo

Il centrocampista della Lazio Luis Alberto potrebbe saltare la sfida di campionato contro il Napoli in programma il 28 gennaio.

In occasione della sfida tra Lazio e Napoli la presenza di Luis Alberto sarebbe in dubbio. Il club biancoceleste ha infatti diramato un comunicato sulle condizioni del centrocampista spagnolo. Durante la sfida contro l’Empoli Luis Alberto ha riportato un infortunio che lo costringerà ad essere fuori dal campo per un periodo non ancora ben definito.

Di seguito quanto si legge sul sito ufficiale della Società:

“Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Luis Alberto è stato sottoposto in data odierna a esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli accertamenti hanno evidenziato un lesione di basso/medio grado dell’adduttore della coscia sinistra, riportata nel corso della partita contro l’Empoli. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero.”

