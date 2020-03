Napoli, un solo coro dai balconi: “La gente come noi non molla mai!”

Napoli, la gente come noi non molla mai

Tutti uniti contro il coronavirus. Anche la città di Napoli ha voluto lanciare un’iniziativa per cercare di far fronte all’emergenza che si sta vivendo in Italia. Un bellissimo ed emozionante flash mob che ha riguardato diversi quartieri della città.

Napoli risponde sempre presente, anche in situazioni particolarmente difficili, come questa emergenza che sta tenendo tutta l’Italia chiusa in casa.

