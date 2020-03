Il calcio italiano fa la conta dei positivi. Il cuore di Insigne ed altro a Radio Punto Nuovo

Di Lello: ci piace pensare positivo e se verso la seconda metà di Aprile la situazione scemerà, possiamo concludere i campionati, magari con formule diverse come playoff e playout

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, sono intervenuti opinionisti e giornalisti per parlare degli effetti del coronavirus sul calcio italiano, di Insigne che l’altro giorno ha chiamato De Luca per capire come aiutare il Cotugno e di altro.

Vulpis: “Spostare gli europei? Nel caso di un annullamento di un evento parliamo di 2 miliardi e mezzo di euro”

Marcel Vulpis, Sport Economy: “Spostare gli europei? Nel caso di un annullamento di un evento vale 2 miliardi e mezzo di euro, spostarlo almeno 200 milioni di euro partono. Il problema dell’Europeo è che il primo itinerante in 12 città: il cigno nero portato al sistema. Un amico di Bergamo mi ha mandato l’immagine di un quotidiano, la cosa sconvolgente è che stamattina c’erano 11 pagine di necrologi. Non capisco la convinzione della FIGC di ripartire a maggio, ma chi l’ha detto a loro? In una situazione del genere, in cui in Italia ed altrove, non c’è possibilità di sapere quando ci sarà il vaccino, è impossibile fare ipotesi”.

Chiariello: “Calcio italiano che fa la conta dei positivi, forse avevamo sottovalutato il virus”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “Calcio italiano che fa la conta dei positivi, Dybala ha smentito, Agnelli in quarantena, Fiorentina e Sampdoria con più casi. In Italia come nel resto d’Europa nessuno è immune al contagio. Com’è possibile visto che si tratta di atleti? E’ chiaro che bastano le vie respiratorie, incrociare una persona, fumarsi in faccia col fumo passivo, il modo per essere contagiati è abbastanza semplice. Anche i calciatori devono essere soggetti i controlli. Forse avevamo sottovalutato il virus”.

Di Lello: “Ci piace pensare positivo e se verso la seconda metà di Aprile la situazione scemerà, possiamo concludere i campionati”

Marco Di Lello, procuratore aggiunto FIGC: “Sto seguendo le indicazioni del Governo, come chiunque altro. Rischio che non si completi la stagione? E’ un rischio concreto, c’è la possibilità che il termine ultimo del 3 aprile venga prorogato. Settimana prossima ci sarà un nuovo consiglio federale, con tutto il rispetto per le richieste della società, sarà la Federcalcio a decidere. E’ ovvio che vogliamo portare a termine i campionati, la UEFA è arrivata in ritardo. Ci piace pensare positivo e se verso la seconda metà di Aprile la situazione scemerà, possiamo concludere i campionati, magari con formule diverse come playoff e playout. La priorità oggi è fermare il contagio, poi si vedrà come agire sul campionato. Lo spettacolo ci manca, ma non si poteva fare diversamente auguriamoci si possa tornare presto a riempire gli stadi”.

Sinatti: “È chiaro che fermare gli atleti può essere dannoso, ma bisogna capire quanto tempo sono fermi e quando si riprenderà”

Francesco Sinatti, preparatore atletico: “È chiaro che fermare gli atleti può essere dannoso, ma sicuramente qualcuno di loro si sta allenando a casa per quanto può. Bisogna capire quanto tempo sono fermi, quando si riprende, per avere un’idea dei danni. Allenamento migliore da casa? Alcuni giocatori hanno una propria palestra in casa, dove tonificare o lavori di tipo metabolico. Tutto dipende da ciò che si ha disposizione, ma anche avendo una stanza vuota, seguiti da un professionista, ci si può tenere in forma.”.

Chiariello: “Il cuore di Lorenzo Insigne, sia di insegnamento per tutti voi”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Non si è mai chiesto scusa a Insigne. A 29 anni si è già laureati, si ha un lavoro, una famiglia. È un ragazzo che abbiamo tartassato, definendolo il male del Napoli. L’altro giorno sottobanco si è messo in coda chiamando De Luca per capire come aiutare il Cotugno. Ha donato 100.000 euro e ha messo la sua faccia per dire “Stat’v ‘a casa” che non è uno slogan, ma un ordine. Il cuore di Lorenzo, sia di insegnamento per tutti voi”.

