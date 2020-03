Bundesliga – Primo caso di coronavirus, è un giocatore del Paderborn

Bundesliga – Luca Kilian, difensore classe ’99 del Paderborn, è risultato positivo dopo aver effettuato il tampone

Bundesliga – Primo caso di coronavirus anche in Germania. Luca Kilian, difensore classe ’99 del Paderborn, è risultato positivo dopo aver effettuato il tampone, lo ha comunicato in una nota la stessa società. A essere sottoposto al test, poi risultato negativo, anche l’allenatore della squadra, Baumgart.

La squadra tedesca del Paderborn è stata parzialmente messa in quarantena. Dopo il test positivo di Luca Kilian, nazionale Under 21, 20 anni, il medico del team ha deciso oggi di effettuare 45 test come misura preventiva. “Chiunque sia stato con Kilian dal 5 marzo in una piccola stanza, che abbia mangiato vicino a lui o gli abbia stretto la mano è coinvolto nella quarantena – ha dichiarato il club in una nota – Quarantena domestica significa rimanere nel proprio appartamento e rispettare una distanza di due metri con altre persone. Per i giocatori e il personale del club che non sono stati in contatto diretto con Kilian nel periodo indicato, la vita continua al momento normalmente”. Il club, promosso in questa stagione in massima serie e ultimo in classifica, non ha specificato quante persone o giocatori sono attualmente in quarantena.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Maradona in isolamento preventivo per evitare il contagio

Pino Taglialatela: “Troppo superficiali, ora bisognerà avere pazienza”

Allarme Covid-19, il comunicato ufficiale della Sampdoria

Il calcio italiano fa la conta dei positivi. Il cuore di Insigne ed altro a Radio Punto Nuovo

Caos diritti tv. SKY e DAZN chiedono lo sconto alla Lega

L’invito della SSC Napoli:”Alle 19:45 cantiamo tutti insieme”

CONTENUTI EXTRA

Coronavirus:infermiera denuncia paziente

Come hanno preso gli italiani sui social le misure di Conte

Viareggio chiude passeggiata e spiagge